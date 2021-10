audio 10 onns Parc da natira Biosfera Val Müstair 02:56 min, Actualitad dals 04.10.2021. laschar ir. Durada: 02:56 minutas.

Ils emprims 10 onns na sajan betgt adina stads simpels, di David Spinnler, il directur da la Biosfera Val Müstair. En prima lingia hajan ins duvrà quels onns per il svilup e per savair concret tge finamiras ch'ins ha cun il parc e co ch’ins riva da cuntanscher quellas. Oz saja cler che la Val Müstair veglia in svilup persistent e possia er profitar da quai. Tenor David Spinnler è la Biosfera s'etablida. Blera glieud saja persvasa ed el haja constatà ch'en Val Müstair sa uss mintgin che la Biosfera è in instrument che porta vinavant la Val.

Engrondir il parc da natira?

Gia daditg è en discussiun d’engrondir il parc da natira. Numnadamain sa duain participar las vischnancas da Scuol e Valsot. Tenor David Spinnler saja impurtant da sclerir quella dumonda a fond, uschia ch’ins haja l’ultim in resultat cler sche la populaziun sustegna quell’idea u betg. En emprima lingia saja impurtant da lavurar vinavant vid ils projects e da sviluppar novs projects en Val Müstair.