Biosfera Val Müstair - votaziun davart nov num

Anc quest onn duai la populaziun da la Val Müstair votar sche il parc da natira regiunal duai survegnir in nov num. Quai ha ditg il president communal durant ina sairada d'infurmaziun.

La suprastanza communala da la Val Müstair propona da midar il num dal parc da natira regiunal da "Biosfera Val Müstair" en "Parc da natira Val Müstair". Uschia fiss il parc quai ch'el è, numnadamain in parc da natira. Il num Biosfera fetschia ina faussa allusiun: il parc da natira na saja betg ina Biosfera. La suprastanza communala argumentescha che cun il num "Parc da natira Val Müstair" poss'ins era evitar ils scumbigls tranter il parc da natira - la Val Müstair - ed il Reservat da biosfera Engiadina Val Müstair che ha il label da l'Unesco e che consista da la Val Müstair, da Scuol e dal Parc Naziunal.

Valur emoziunala

Ils adversaris, surtut da l'Uniun da mansteranza e gastro Val Müstair, dian percunter ch'ins na possia betg simplamain bittar davent in num ch'è sa cumprovà durant pli che 10 onns. Il num Biosfera per il parc da natira saja in element che fetschia ina differenza tranter la Val Müstair e tut ils auters parcs da natira en Svizra. La fin finala hai anc dà ina proposta da cumporomiss: da numnar il parc da natira "Parc da natira Biosfera Val Müstair". La suprastanza communala cul ussa anc ina giada discutar variantas pussaivlas. Lura vul ins dentant anc decider quest onn la midada dal num, ad ina radunanza communala.