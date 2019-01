In vehichel da servetsch a S-chanf era per part crudà or dals binaris e bloccava la staziun da S-chanf. Il vehicel era fitg pesants, sco quai che Yvonne Dünser, pledadra da medias da la Viafier retica, ha declarà envers RTR. Ins haja sco emprim stuì procurar per il dretg vehicel per puspè plazzar el sin ils binaris. Quater da las sis axas erian sviadas, uschia ch'il disturbi ha cuzzà relativamain ditg.

Er stà interrut è il traffic da viafier tranter Tavau Platz e Filisur. La raschun è stà in disturbi tecnic. In tren ha bloccà ils binaris.

