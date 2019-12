La nova cunvegna vala a partir dal 2021 enfin e cun il 2025. Quella prevesa che la vischnanca contribuescha 2,25 milliuns francs l’onn al Bogn Engiadina Scuol (BES).

Quai èn 400’000 francs ad onn dapli che fin ussa. Quest import vegn però collià cun la cundiziun da pudair duvrar el sulettamain per diminuir il chapital ester, quel munta oz a radund 14 milliuns francs. Il rest da l'import duai vegnir duvrà per la gestiun annuala e per pudair far era en l'avegnir las investiziuns necessarias vi dal Bogn Engiadina Scuol.

