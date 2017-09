Bondo – daners seguan, ma i vul pazienza

La Chadaina da fortuna ha infurmà la populaziun da Bondo, Spino e Sottoponte sur dal proceder per survegnir daners d'agid. Fin oz ha la rimnada purtà 2,7 milliuns francs.

En incumbensa da la Chadaina da fortuna ha la Caritas Svizra infurmà ils radund 150 preschents sco els ston proceder per retschaiver daners.

Trais fasas da pajament

Ils emprims daners ha la Caritas gia repartì a questas persunas e famiglias cun in basegn d’urgenza, quels han retschavì in import tranter 2’000 e 10’000 francs.

En ina segunda fasa dastgan quels pertutgads inoltrar ina dumonda per custs da la fittanza d’ina abitaziun da vacanzas e per transports supplementars. Plinavant era per custs che capitan causa ch’ils pertutgads na dastgan betg turnar a chasa il mument.

Agid a lunga vista en la terza fasa

La terza fasa vegn a seguir en in enfin dus onns. Suenter che tut las dumondas èn scleridas cun las segiranzas privatas e cun autras instituziuns, dastga la populaziun pertutgada anc dumandar per agid sch'ils imports da fin lura na bastan betg per refar lur dachasa.

Per la Caritas Svizra è la repartiziun gista ina sfida. E la populaziun sto avair blera pazienza ed enclegientscha.

