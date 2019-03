L'access per la chamona Sasc Furä en la Val Bondasca è segirà. Il chantun Grischun ha dà glisch verda per la construcziun d'ina nova senda. Sche tut va bain, vess quella dad esser a fin per il zercladur dal 2019.

Apaina che la naiv è svanida po vegnir cumenzà da construir la senda. Previs è che la senda vegn fatga da la vart dretga da la Val Bondasca, ordaifer la zona da privel. Là exista gia ina senda da chatschaders, quella vegn amplifitgada.

Avertura cumenzament da fanadur

Normalmain è l'avertura da la chamona Sasc Furä enturn ils 20 da zercladur. Cunquai che la construcziun da la senda dovra in pau temp è l'avertura da la chamona previsa per il cumenzament da fanadur. Per la chamona dal CAS Sciora na datti per il mument nagina schliaziun, quella restia serrada durant la stagiun dal 2019.

La bova dal Cengalo en Val Bondasca dals 23.08.2017 aveva destruì la Val Bondasca e tras quai er la senda da la chamona dal CAS Sasc Furä. Dapi quel mument è la chamona serrada. Ussa ha il Chantun Grischun surdà il permiss d'edifizis e stabiliments ordaifer las zonas da construcziun (EOZ)

Ils custs per la construcziun vegnan calculads sin var 50'000 francs - in import, che la vischnanca vul purtar.