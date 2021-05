Causa corona less adina dapli glieud in velo, però i n'ha betg avunda velos per tuts.

Tgi che less in velo sto per part spetgar enfin in onn per survegnir quel ch'el u ella less. Il motiv è corona. Per l’ina èn stads serrads centers da fitness da l’autra vart vulan blers evitar il traffic public. La soluziun è per blers in velo.

Sper quai han las fabricas da velos problems da vegnir a la tocca che vegn per gronda part da l’Asia. Tenor fabricas svizras da velos, saja la capacitad da transport cun containers limitada perquai che tut l’industria dovria blera rauba da l’Asia. Quai augmentia er ils custs da transport. Il transport d’in container custia ussa sis fin 10 giadas dapli che avant corona.

Difficultads da furniziun

Bleras butias da velo han badà gia l’onn passà ch’il boom pudess chaschunar problems da furniziun. Perquai han ellas empustà gia l’onn passà quai ch’ellas dovran uss. Uschia han ellas anc velos e tocca da reparatura, però betg adina precis quai ch'il client giavischa.

Pretschs pudessan s'augmentar

Experts fan quint che questa situaziun duria segir anc fin en in onn. Fin lura stuessan la producziun ed il transport esser adattads a la dumonda. Ina consequenza pussibla è ch'ils pretschs per singulas cumponentas e velos pudessan crescher en il decurs dals proxims dus onns.