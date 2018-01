Il giat che temp da spetgar fin che la via è averta.

Per bleras vias datti actualmain in scumond da viagiar.

Via che maina a Bos-cha.

Il privel da lavinas è per part anc adina fitg grond uschia che pliras vias da colliaziun èn anc adina serradas e la glieud è gia trais dis serrada en. En la vischnanca da Scuol vala quai per las trais fracziuns S-charl, Bos-cha e Sur En. Dapi la dumengia èn radund 20 persunas serradas en a Bos-cha. Cura che la via po vegnir averta, n'è anc betg cler. Era sch'i ha smess da naiver è la situaziun anc fitg precara.

La via d'Ardez vers Bos-cha è vegnida averta a las 15:00