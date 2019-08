Il mir da radund set meters autezza dat segirezza. Segirezza avunda per Bruno Clalüna da refar sia scrinaria dasper il flum, la Bondasca. Gist suenter la bova, avant dus onns ha el stuì relaschar divers collavuraturs. Ma la lavur n’è betg ida a fin, oz lavuran puspè tants sco avant en la scrinaria, numnadamain 25 collavuraturs. La problematica è ch’els ston lavurar actualmain en construcziuns provisoricas, quai chaschuna dapli lavur.

Bruno Clalüna abita a Malögia, perquai avess el gugent fabritgà là ina nova scrinaria. Ma recurs e blers discurs han fatg trair el la decisiun da tuttina restar a Bondo.

Ina part da la parcella a Bondo è vegnida duvrada per far il mir da segirezza. Ma per reconstruir ina nova scrinaria basta il terren che resta a disposiziun. Tschintg milliuns francs donn ha chaschunà la bova a Bruno Clalüna, ina buna part surpiglia l'assicuranza. Il proxim temp prevesa el perquai da fabritgar ina nova scrinaria a Bondo, e d'uschia restar là cun sia firma.

