Causa ina bova è vegnida serrada il december per part la via tranter Ardez e Scuol. L'avust finalmain cumenzan las lavurs da segirezza. L'avertura è planisada per il december.

Nagins lavurers – be in’ampla dapi in mez onn

L'enviern hajan ins stuì spetgar per far las examinaziuns geologicas, lura hajan ins stuì sa decider per la meglra varianta per segirar la via principala tras l’Engiadina – e quai dovria temp, declera il manader projects e construcziun dal district 4, Rafael da Silva.

Il resultat da las examinaziuns

Il spelm ha grondas sfessas ed en quellas sfessas è entrada bler'aua. Avant che cumenzar cun las lavurs da segirezza han ins perquai stuì spetgar ed observar, sche quell’aua chaschuna ch'anc dapli material croda sin via ubain sche quella aua ha la pussaivladad da cular davent.

Encletga per ils automobilists

Per evaluar a fund la situaziun e chattar il gist project per evitar ulteriurs donns dovria in tschert temp, di Rafael da Silva. La segirezza saja fitg impurtanta e sch'i capitia insatge sajan las consequenzas anc pli grondas.

La bova avant la vischnanca da Scuol, segirada cun in giatter special. Situaziun privlusa sisum la bova crudada in december 2019. La mesadad da la via vegn duvrada sco spazi per la crappa che cruda giu da la costa

Custs ed avertura

Las lavurs cumenzan anc quest mais e duran dus mais. Il project vegn a custar radund in mez milliun. L’avertura è previsa per la fin da november u l’entschatta da december 2020.