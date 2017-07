Bovas e donns a Valsot

Sin il territori da la vischnanca da Valsot èn vegnidas giu differentas bovas la dumengia saira. Donns pli gronds hai dà sin l’autezza da San Niclà, nua ch’il material da bova ha stagnà l’En. Quel ha prendì là in’autra via e passa anc adina sur in prà.

La vischnanca ha perquai stuì guardar cun il chantun per chattar ina soluziun per l’avegnir. Co transportar davent tut il material da la bova, saja ina sfida pli gronda.

Differentas vias èn interruttas

Pervia da las bovas ha la via da velo tranter Sur En e San Niclà stuì vegnir serrada. Era interrutta è la via tranter Raschvella e Ramosch. Da far liber quella via haja – pervia dals abitants da la fracziun – emprima prioritad, ha declerà Victor Peer, il president communal da Valsot envers il Radio Rumantsch. Era davent saja la punt da Val Torta. Cunquai saja interrutta la via tranter Raschvella e San Niclà. Quella punt vegnia però reconstruida pir en duas emnas.

En la Val d'Assa da la vart dretga da l’En sur Ramosch è vegnida giu ina gronda bova cun bler material. Ils responsabels da la vischnanca han oz a bun’ura pudì sgular sur la regiun ed han vis che la val è lavada ora e ch’i na dat actualmain nagin privel d’autras bovas.

Quant grond che tut ils donns da las bovas sin l’entir territori da la vischnanca da Valsot èn, n’ha Victor Peer anc betg pudì dir.

