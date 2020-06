Tar in project da votaziun sa tracti dad in credit da projectaziun dad 1,5 milliuns francs per la reconstrucziun da Bondo. L'auter credit da 550'000 francs è per siglientar in grip en la Val Maroz tar Casaccia. La votaziun a l'urna è necessaria, perquai che la radunanza communala n'ha betg pudì avair lieu l'avrigl.

Reconstrucziun da Bondo

La reconstrucziun da Bondo suenter las bovas da l'avust 2017 duai vegnir fatga sin basa dal project Strata. Il project Strata aveva gudagnà la concurrenza da projects l'atun passà. El prevesa dad organisar in nov reschim da traffic cun vias, punts ed attatgs e da dar ina nova fatscha a Bondo, resguardond la situaziun anc adina malsegira al Piz Cengalo. Dapi il december 2019 è il project vegnì surlavurà. Tranter auter duai vegnir examinada ina rondella sin la via chantunala.

L'entir project custa 25 milliuns francs e vegn pajà per gronda part dal chantun e da la Confederaziun sco er tras donaziuns. L'onn 2021 duain las lavurs cumenzar.

Siglientada Val Maroz

La via en la Val Maroz tar Casaccia è serrada dapi l'avust 2014, suenter ch'ina bova gronda era vegnida giu. Be il persunal da l'alp Maroz e da la EWZ, ch'ha ina tschiffada d'aua en la val, han gì in permiss spezial per passar en la val. Dapi la stad 2019 è la val serrada cumplettamain or da motivs da segirezza.

Uss duai il grip malsegir tar Boca Neira vegnir siglientà. L'alternativa fiss stada da construir ina nova via. Quai fiss dentant stà fitg char ed er ina gronda intervenziun en la natira.

Dals 550'000 francs che la siglientada custa, surpiglia il chantun in terz. Dal rest paja la EWZ 40% e la vischnanca 60%, damai 220'000 francs.