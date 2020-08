Il brunch dal 1. d’avust ha lieu sin il bain puril dals Clalünas dadora, vid maisas, cun avunda spazi ina tranter l’autra. Quai saja gia l’emprim avantatg tar l’organisaziun declera la patruna, Marianna Clalüna.

Nus essan cuntents d’insumma pudair organisar quest onn l’eveniment.

Il buffet cun las mangiativas vegnia preparà dad ella e da ses tschintg fin sis gidanters en l’ustaria La Stalla. Quella fa dapi tschintg onns part a la puraria ad Ardez.

Obligatori da mascra

Per sa servir dal buffet, han ils giasts da purtar mintga giada ch'els entran en chasa ina mascra. Ella haja er gia pront pliras mascras sin reserva, uschia Marianna Clalüna che maina er in affar da coiffeur a Scuol.

Damain giasts

Plaz avessan ils Clalünas sin lur bain puril ad Ardez per radund 150 persunas. Las reservaziuns na sajan betg anc uschè numerusas, dentant dependia quai ord experientscha per gronda part da l’aura u che la glieud decidia spontan da simplamain ir il di dal brunch sez. Quest onn vegnia tiers anc il respect, manegia l'affarista. Perquai prepara il team enturn la pura ina giada mangiativas per ina tschientina da giasts.

Products indigens

Las mangiativas e bavrondas fraidas e chaudas che tutgan tar in brunch tradiziunal dal 1. d’avust, quellas derivan per gronda part ord l’atgna producziun dals Clalünas u bain dad auters purs en la regiun. Singuls products hajan els da cumprar en. In affar che renda sut il stritg na saja il brunch dentant betg. Quel fetschian els en emprima lingia per porscher insatge als giasts e per far reclama per lur products ed er per il bain puril ch'è cumbinà cun in’ustaria e simpels alloschis per pernottar.