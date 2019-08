Savens n’enconuschan els dentant betg bleras autras sorts da bulieus ch'il chastagnin er enconuschent sco bulieu-tschep. Tuttina vegn mintga bulieu tutgà e savens er stratg ora e bittà davent u ch’i vegnia perfin dà ina pajada al fritg en il guaud, uschia Ralf Fluor, selvicultur a La Punt Chamues-ch.

Ina planta – in bulieu

Spezialmain attractiv èn per tut ils amaturs da bulieus lieus nua ch’ins chatta blers. Guauds che n’han betg be plantas da schember, ma er per exempel pigns, quels sajan pli attractivs per ils collecturs. Il pign garantescha numnadamain tut in’autra basa da nutriment per ils bulieus.

Chatschaders e selvaschina er en fevra

Main plaschair dal boom da tschertgar e cleger bulieus en ils guauds han ils chatschaders. Quels teman che la selvaschina vegnia scurrentada tras ils guauds dals rimnabulieus, surtut curt avant che la chatscha grischuna cumenza. D’avantatg saja il scumond da ramassar bulieus durant ils emprims 10 dis dal mais, uschia ch’il cumenzament da la chatscha na dettia betg memia conflicts d’interess, uschia Ralf Fluor.

