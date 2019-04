L'emprim onn da gestiun da la Fundaziun provediment da sanadad Engiadin'Ota cun ospital e chasa da tgira po vegnir serrà giu cun in plus da 2,4 milliuns francs.

Bun onn da gestiun per provediment da sanadad Engiadin'Ota

Il quint annual dal 2018 da la fundaziun da l'ospital da l'Engiadin'Ota e da la chasa da tgira Promulins serra cun il plus da passa 2,4 milliuns francs. Cun quai saja la finamira per l'onn passà cuntanschida, scriva la fundaziun.

Las cundiziuns da basa na sajan però betg stadas simplas, suenter ch'il Cussegl federal ha decidì la stad passada da sbassar las tariffas per tractaments ambulants. Perquai che l'ospital ha dumbrà dapli pazientas e pazients èn las entradas dentant restadas sin il livel da l'onn avant. Tar la chasa da tgira Promulins èn ils 104 letgs en media stads occupads cun 85 cussadentas e cussadents. Quest dumber ha tanschì per cuvrir ils custs.

Per l'avegnir vesa la fundaziun grondas sfidas: Tranter auter stoppian ins chattar soluziuns per cumpensar las tariffas che sa sbassan e per las prescripziuns da qualitad che vegnan pli severas.

