Profilà nov center per mastergnanza e servetschs

La dumonda da construcziun per il project «Buorna Scuol» è inoltrada. Previs è da realisar sin l’areal in project da trais cubus cun ina plazza dal vitg sco center. Tenor Gian Fanzun da la Zuort Immobiglias, na dettia anc nagut concret a reguard ils fittadins da l’edifizi planisà.

Biro, butia u er ufficina

L’impressari e co-manader da gestiun da la Fanzun SA è persvas, ch’ils trais cubus planisads – cun mintgamai dus fin trais plauns – purschessan idealas localitads per mastergnanza interessada, e dess er lieu per novas butias a Scuol. Fanzun menziuna en emprima lingia er purschidas en connex cun servetschs en in sectur da turissem.

Recurs pendent

La vischnanca da Scuol ha entant confermà ch’i dettia fin uss in recurs encunter il project «Buorna Scuol». Fin che la permissiun da construcziun n’è betg anc approvada, na poss ins era betg concretisar il project, uschia Gian Fanzun. En il cas che tut va sco planisà è previs da tschertgar proxim onn interessents per las localitads e cumenzar cun la realisaziun dal 2021.

Visualisaziun dal project Maletg 1 / 3 Legenda: MAD / Fanzun SA Maletg 2 / 3 Legenda: MAD / Fanzun SA Maletg 3 / 3 Legenda: MAD / Fanzun SA

Migros resta vidlonder

Ils profils montads a l’ur da la staziun da Scuol, avevan dà motiv per speculaziuns en val. Numnadamain ch’il grossist pudess realisar suenter Samedan er ina Migros en Engiadina Bassa. Quai ha er dementì il pledader da l’Associacziun Migros Svizra orientala, Andreas Bühler. Ch’ins saja dentant intensivamain en tschertga d’in lieu ed er da buna speranza da s’etablir bainbaud cun ina butia er en la regiun enturn Scuol.

