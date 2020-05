«La svieuta crescha mintgadi puspè in zichel»

Il café Benderer sa chatta amez il vitg da Scuol, sin la via principala. Il café e normalmain avert sur tut l’onn da stagiun auta e bassa. Qua s’inscuntran giasts ed oravant tut indigens. A mezdi arrivan blers lavurers per mangiar gentar.

Il facit suenter in'emna

La svieuta crescha mintgadi puspè in zichel. Tenor Peder Benderer ston ils giasts anc sa disar vid la nova situaziun. El è ussa fitg cuntent da finalmain pudair avrir las portas era sut circumstanzas engrevgiantas.

Pass per pass tar la normalitad

Actualmain han mo ventg persunas plaz en il café e quai basta. Ma Peder Benderer prevesa da schlargiar la purschida pass per pass. Avess ses café d’avair memia pac plazza lura prevesa el era da montar paraids da segirezza tranter las maisas per augmentar uschia la quantitad dad ussa ventg plazzas sin tschuncanta.

La svieuta dals davos mais è persa per adina, ma il manader dal café spera ussa sin in bun avegnir. Peder Benderer è persvadì che la stad vegn ad esser in success.