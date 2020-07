Adina puspè ha la mancanza d’in plan directiv regiunal chaschunà problems tar la realisaziun da projects en il sectur Bike. Perquai han ils presidents da la Regiun Malögia uss decidì d’elavurar in plan directiv regiunal. Integrà in quel duain vegnir ils concepts existents sco il «Masterplan Bike» u er il concept per il trafic plan. Vinavant duai gist vegnir schlargià la spierta en la regiun Engiadin’Ota e Bregaglia.

Nov plan directiv per sectur Camping

Per il sectur Camping vegn elavurà in nov plan directiv nua che vegnan definids tranter aunter lieus pussaivels per plazzas da campadis. Vinavant s’occupa la cumissiun plan directiv er da la dumonda co ch’ins vegn a frida cun las plazzas che vegnan fittadas tut l’onn.

Andrea Gilli è il nov vicepresident

La conferenza da presidents ha elegì ad Andrea Gilli, il president communal da Zuoz, sco vicepresident da la Regiun Malögia. El succeda ad Anna Giacometti che ha dà giu per la fin da zercladur il presidi da la vischnanca Bregaglia.

Legenda: Andrea Gilli, il president communal da la vischnanca da Zuoz è il nov vicepresident da la Regiun Malögia. RTR, Anna Caprez

Per tadlar curt e concis: