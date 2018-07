Ch’i dat la Chesa Planta sco instituziun culturala è d’engraziar da quatter dunnas, numnadamain a las ertavlas Elisabeth von Planta, Marie von Planta, Nina von Gugelberg ed Elisabeth Vischer. Ellas n’avevan nagins figls, uschia èn ellas sa decididas l’onn 1943 da transfurmar la Chesa Planta en ina fundaziun publica e da definir la chasa sco lieu da cultura.

Avrir, dentant betg memia fitg

L’onn 1946 è Jon Pult daventà bibliotecar da la Chesa Planta cun l’incumbensa d’avrir in zic la chasa per la publicitad. Cussegliers federals, artists, cumponists, picturs e scripturs da tut las regiuns sajan stads en la Chasa Planta, di Chasper Pult, president da la fundaziun e curatur da la Chesa Planta. Ina part dal cussegl da la fundaziun na vuleva dentant betg che tuts possian avair access a la chasa. Uschia ha Pult demissiunà suenter quatter onns, la fundaziun è stada pli u main inactiva.

Nova vita

Pir ils onns 70 han ins puspè cumenzà a porscher curs d’emprender rumantsch, referats, prelecziuns, exposiziuns ad ulteriuras occurrenzas culturalas en la Chesa Planta.

Ozendi less la fundaziun avrir la Chesa Planta per tuts, betg mo per quels che han gugent cudeschs vegls. Uschia vegn fatg exposiziuns cun artists enconuschents, l’onn da giubileum è quai Not Vital. «Ragischs Vitalas - Kultur auf Papier», l'exposiziun da giubileum preschenta raritads da las bibliotecas da la Chesa Planta ed ovras da Not Vital.

