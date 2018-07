Tschintg chamonas dal Club Alpin Svizzer porschan programs spezials per giuven e vegl. Entant ch’ils creschids pon ir en muntogna u a rampignar, tgira il team da chamona ils uffants e trategna els cun aventuras enturn chamona.

Per far fieu en las muntognas, vuli er laina.

En la tenda da tipi pon ils uffants giugar ed er far fieu.

L'indigena Urezza è responsabla per il program da trategniment per ils uffants.

La tenda da tipi è situada paucas minutas davent da la chamona, dentant betg vesibla per mintgin.

La tenda tipi entamez la natira nua ch'ils uffants pon er far sez fieu.

La terrassa avant la Chamona Lischana è ina plazza ideala per giudair la vista sin las muntognas.

In bel sentiment da vesair la Chamona suenter in viadi da var 3 uras.

L'animatura Urezza durant il preparar per rampignar cun ils uffants.

Cun il project «vacanzas per famiglias» vul il CAS surtut animar famiglias da passentar in pèr dis en las muntognas e porscher insatge per ils differents interess. Uschia è gia il viadi si tar la chamona in’aventura nua ch’ils uffants pon scuvrir a maun da tablas las bellezzas da la natira.

Animaziun per uffants

Entant ch'ils geniturs pon ir a far ina tura pli lunga u er ir en regiuns aut-alpinas cun ina guida-muntogna, han ils uffants la pussaivladad da scuvrir il mund da flora e fauna, els emprendan ils emprims pass per ir a raiver, u giaudan la vita simpla cun differents gieus. Quai tut cun agid e sustegn d’ina persuna ch'è responsabla per l’animaziun dals uffants.

Idea gia enconuschenta

Inizià l’idea da porscher vacanzas per famiglias en chamonas dal CAS, ha Ursula Hofer. Ella è la capo-chamona sin la Lischana sur Scuol. L’austriaca enconuscha gia dapi sia uffanza pussaivladads en muntogna ch'animeschan er ils pli pitschens da chaminar ed ir en muntogna.

Chombras per famiglias

Las 5 chamonas che sa participeschan quest onn a l’acziun, porschan tuttas er chombras pli pitschnas da 4 u 5 letgs, nua che tut la famiglia po durmir ensemen. Cumprais en il pachet pauschal è sper la pernottaziun e pensiun plaina er l’animaziun per ils uffants. Grazia a l’acziun dal CAS vul il club era procurar per dapli pernottaziuns en las chamonas.

Emprimas experientschas

Sco che Ursula Hofer ha declerà, haja l’acziun cumenzà en moda modesta, ma quai saja gist ideal per cumenzar. Dentant sajan las reservaziuns en la Chamona Lischana per las proximas emnas fitg bunas, tranter auter grazia la bell’aura prognostitgada.

Da la partida tar il project ch'il CAS ha lantschà questa stad èn:

Capanna da l’Albgina (Bregaglia)

Geltenhütte (Berna)

Chamona da Kesch (Bravuogn)

Lindernenhütte (Schwyz)

Chamona Lischana (Engiadina Bassa)

RR actualitad 17:00