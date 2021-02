L’onn 2020 è stà difficil er per il casino a San Murezzan. Suenter che la stagiun è vegnida interrutta il mars passà n’han las portas dal casino a San Murezzan Bagn betg pudì vegnir avertas per la stagiun d’enviern 2020/21 pervia la situaziun da corona. Il casino è numnadamain serrà dapi ils 4 da december. Tenor la directura dal casino, Carmen Haselwanter han ins constatà l’onn 2020 in minus da 45% en congual cun l’onn avant.

Novas localitads en la vischnanca da San Murezzan

Tenor Carmen Haselwanter spera l’interpresa uss sin in’indemnisaziun da la Confederaziun. La situaziun da corona na blochescha però tuttina betg ils plans da la Casino San Murezzan SA da far midada dal lieu actual a San Murezzan Bagn amez la vischnanca da San Murezzan. Er sche las novas localitads vegnan ad esser pli pitschnas che las actualas, è Carmen Haselwanter persvasa da pudair attrair dapli giasts. Quai grazia al lieu ideal en il center da San Murezzan.

L’inauguraziun dal nov casino a San Murezzan è planisada per il prim da mars.