Dapi l'entschatta 2016 exista a Tschlin en l'anteriura chasa da scola il center Bainesser SA. Là pon ins frequentar tar maisters shaolins lecziuns da Tai Chi, Shaolin, Kung Fu e Qi Gong. Sco Corsin Biert, il manader da gestiun dal center, declera a l'Agentura da novitads rumantscha, avev'ins l'entschatta en mira giasts che vulevan nizzegiar la spierta e viver da maniera fitg simpla. Quai haja sa midà. Il center haja adina dapli giasts da posiziuns impurtantas. Perquai vulan els uss adattar las chombras als giavischs e bajegiar ora las stanzas a chombras da duas persunas cun mintgamai in bogn, quai per radund in mez milliun francs.

Avant ch'ins possia far quai, stoppian ins dentant anc sclerir plirs puncts: Nagut saja anc cler. Il davos pled haja la radunanza communala.

RR novitads 17:30