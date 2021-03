In clic il dretg mument – quai è sia passiun

A bun’ura, la saira, insumma da tut las uras è il fotograf d’animals Cesare Mauri da viadi en tschertga dal motiv ideal. El è bun da star enfin set uras quiet sut ina cuverta u ina tenda e spetgar per pudair fotografar il cot da mai (Wiedehopf) – a la fin fa mal il dies ed ils schanugls.

Per pudair far la fotografia ideala ha el stuì emprender il cumportament da l'animal, ma quel interess ha el gì gia durant il temp da scola. Da giuven lura ha el cumprà in apparat da fotografar ed oz e quai sia gronda passiun.

Dapi radund tschintg onns lavura el mo pli a temp parzial per pudair avair avunda temp per far fotografias dad animals sco il tschess barbet, il luf, il tschierv ed oravant tut ils utschels pitschens e gronds.