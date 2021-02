Da Puntraschigna enfin Schlarigna giu per l’Engiadina enfin Valsot ed era en Val Müstair, il tradiziunal Chalandamarz e vegni stritgà, nagins cortegis ed era naginas chanzuns sin las plazzas communalas. Ma per pudair tuttina dar als uffants mo in zichel sentiment da Chalandamarz organiseschan quasi tut las scolas in program per lur scolaras e scolars, mintga classa per sasezza, quai per evitar inscunters.

Ils ins van culs skis, ils auters tematiseschan il Chalandamarz en scola, autras classas guardan in film da «Uorsin da la stgella».

Per la davosa classa ina trumpada

Oravant tut per las scolaras e scolars da la davosa classa è il Chalandamarz ina impurtanta festa. A Valsot ed era en Val Müstair prevesan ins perquai da spustar simplamain il termin dal bal e realisar l'avrigl u matg ina bella festa u event per els, curt avant ch’els bandunan las scolas da vischnanca.