Chamanna d’Es-cha dovra renovaziun

La chamona dal CAS Bernina sin territori da la vischnanca da Zuoz ha da vegnir engrondida per avair plaz avunda per cuschinar. Ultra da quai han ins da chattar ina nova soluziun areguard la chanalisaziun.

La Chamanna d’Es-cha na correspundia betg pli a las pretaisas dad ozendi. Quai ha declerà il president dal Club Alpin Svizzer Bernina, Christian Haller. Per pudair adattar la chamona sin 2’594 meters sur mar als basegns actuals, vuli dad ina vart ina modernisaziun da la cuschina e dals locals da deposit. Quai è collià cun in engrondiment da la chasa ch'è gia en duas parts, tras in ulteriur annex.

Optimar ed adattar situaziun

Part dal project fa er ina sanaziun da las installaziuns sanitarias cun in nov concept per l’aua persa. Ultra da quai dovri er adattaziuns a reguard la segirtad en connex cun mesiras da protecziun encunter il fieu.

Raps mancan anc

Da far quint ha il possessur da la Chamanna d’Es-cha, il CAS Bernina cun custs da project da radund 1,5 fin 2 milliuns francs. 25 % da quels raps datti or dal fond per chamonas dal Club Alpin Svizzer, ha declerà Christian Haller als commembers dal CAS Bernina durant la radunanza generala. Il rest ha da vegnir finanzià cun agens meds e donaziuns. Ultra da quai vul ins empruvar da survegnir in emprest u pigliar si ina ipoteca.

Inauguraziun l’onn 2020

Per pudair realisar la renovaziun da la chamona che ha passa 80 onns, ha il CAS Bernina lantschà in’acziun «Renovaziun Chamanna d’Es-cha» per ir en tschertga da sponsurs e fauturs. Tenor il president da la societad vuless ins avair ensemen ils raps ils proxims 3-4 onns. Christian Haller è da buna speranza ch’ins possia inaugurar la chamona il 2020.

