Roberto Costa da Puntraschigna è dapi 20 onns guardiachamona. L’onn 2020 è però era per el in onn insolit. La stagiun da primavaira è ida da l’aua giu pervi dal Virus da Corona. Ils 20 da zercladur ha el cumenzà la stagiun da stad – quel cumenzament è stà extraordinari.

Normalmain cumenza la stagiun in zercladur adina quiet e ruassaivel. Temps per far anc ina ni l’autra lavur enturn chamona, lavurond cun in team pitschen. Quest onn è quai però auter.

Roberto Costa e ses team han gì in start extraordinari bun ma era turbulent. Ils giasts vegnan in fullas. La chamona Boval, sin 2'495 meters sur mar è adina cumpletta. Malgrà quai saja l’atmosfera adina buna ed il respect invers ils conumans adina avant maun.

Maletg 1 / 5 Legenda: Ot sur il glatscher da Morteratsch è la Chamanna Boval RTR/U. Morell Maletg 2 / 5 Legenda: La senda vers la Chamanna Boval è impressiunanta RTR/U. Morell Maletg 3 / 5 Legenda: Il panorama otalpin attira a blers giasts RTR/U. Morell Maletg 4 / 5 Legenda: La Chamanna Boval ha intant 65 letgs RTR/U. Morell Maletg 5 / 5 Legenda: La Chamanna Boval sin 2495 meters sur mar MAD

Pli paucs letgs e rempars da protecziun

Per ina protecziun effectiva dal coronavirus è il dumber da letgs vegnì reducì da 100 sin 65 letgs. Er han ins separà tals cun paraids da lain u matratschas drizzadas si dretg. Ed en l'ustaria han ins construì elements da separaziun tranter las maisas cun tendas da far la duscha. La carta pon ins be leger cun agid da l'agen smartphone ed in QR-Code. Malgrà tut las mesiras da protecziun sajan ils resuns dals osps dentant positivs e la chapientscha gronda, manegia Roberto Costa. Sche l'aura restia buna e la stagiun cuntinueschia uschia, lura saja el cuntent.

Per resguardar la prescripziuns da distanza ed igiena hajan els lavurà circa in emna. Ussa funcziuna tut senza problems. E sche dettia problems – possia ins adina discurrer ensemen.