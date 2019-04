Per renovar la chamona Es-cha a Zuoz dat la regenza grischuna stgars 230'000 francs a la secziun Bernina dal Club alpin svizzer CAS.

Legenda: Per pudair porscher in manaschi modern vegn la chamona Es-cha renovada per 2,3 milliuns francs. MAD

La chamona Es-cha vegn renovada per 2,3 milliuns francs per pudair porscher in manaschi modern, tant per giasts dal di sco er per giasts che stattan sur notg. Il dumber da 50 plazs da durmir resta. Tras la renovaziun architectonica duai vegnir mess a disposiziun als giasts in alloschi attractiv da muntogna che attira er adina dapli giasts dal di durant la stad e durant l'enviern.

