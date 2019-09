Sin la via d'Engiadina a Champfèr hai dà il mardi avantmezdi ina collisiun tranter dus autos da persunas. Ils dus manischunzs èn blessads ed omadus autos han in donn total.

Maletg 1 / 2 Legenda: MAD, Polizia chantunala Maletg 2 / 2 Legenda: MAD, Polizia chantunala

Sco la Polizia chantunala communitgescha era in automobilist sin via en direcziun San Murezzan. El ha inditgà ch'el saja vegnì sin l'auter vial perquai ch'el haja survegnì la sien da secunda. Latiers saja el collidà cun in auto. Il manischunz da lez auto è sa blessà mezgrev. El è vegnì transportà cun l'ambulanza en l'ospital Samedan. L'um che ha chaschunà l'accident è ì sez, cun blessuras levas ad ina controlla tar il medi.

Ils dus autos donnegiads total han ins stuì transportar davent. La via d'Engiadina è stada serrada per duas uras.

