Halla da chavaltgar resta in cas giudizial

ll december 2017 aveva la radunanza communala approvà la revisiun da la planisaziun locala per realisar in center da cumpetenza per chavals a Champfèr. Encunter questa revisiun datti dentant opposiziun. Suenter che la Dretgira administrativa dal Grischun ha refusà il recurs da sis recurrents il december 2019, han quatter da quels ussa decidì da trair enavant lur recurs al Tribunal federal.

Roman Hossmann, il possessur da la stalla Hossmann SA, scriva en ina communicaziun ch'el na dettia betg si il lieu a Champfèr. El spera ch'el possia fabritgar il nov center uschia sco previs. Entant èn ils chavals da chasa en ina stalla provisorica, en ina gronda tenda.

22'000 m² terren

Il nov center da cumpetenza per chavals da l'Engiadin’Ota prevesa:

ina halla da chavaltgar almain 40x20 meters gronda

42 boxas per chavals

abitaziuns sin maximalmain 280 m²

plazza per pascular tatgà vi da las boxas

pasculaziun sin pastiras

Quant che l'entir project vegn a custar na communitgescha Roman Hossmann betg. I vegnia finanzià privat, hai num.

Per tadlar curt e cumpact:

RTR novitads 10:00