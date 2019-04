In unic tunnel tranter Segl e Plaun da Lej duai segirar il traject ch'è adina puspè periclità da lavinas e bovas. Mintg'onn hai uss anc num serrar quest traject en media in fin dus dis.

Chantun preschenta nov project per via segira Segl-Malögia

Suenter avair preschentà a las bun 350 persunas en sala a Malögia ina retrospectiva da projects ed ideas dals davos 30 onns, ha il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli preschentà la varianta la pli actuala «Cz». Quella prevesa in tunnel en la muntogna sur ina lunghezza da dus kilometers e custs da radund 204 milliuns francs.

Legenda: RTR, Grafica

Bun mument

In tal project haja bunas schanzas da vegnir realisà actualmain, ha declerà Cavigelli. D'ina vart sa tractassi d’in project chantunal, nua ch’il pass cun integrar la Confederaziun crudass davent. Da l’autra vart saja il mument er ideal per integrar la pli gronda investiziun ch’il chantun faschess en il sectur da vias, cunquai che auters projects hajan retard.

I vul pazienza

L’Uffizi chantunal da construcziun bassa survegnia uss l'incumbensa d'elavurar in project general per la varianta «Cz». Quella pudessan er acceptar las organisaziuns per la protecziun da l’ambient, uschia l’infurmaziun a la sairada a Malögia.

Quint hajan ins da far cun in temp da planisaziun da 7 fin 10 onns, senza problems giuridics e recurs che sajan adina pussibels. Tenor Mario Cavigelli pon ins dentant quintar che realisar il project giaja pli svelt che la planisaziun.

