Suenter che la dumonda da construcziun, per il midament da la Via Giovanni Segantini, è vegnida inoltrada il schaner da quest onn, duai en in proxim pass vegnir inoltrada la dumonda da construcziun per la chasa da tgira. Ils proxims dis vegnan per quai installads ils profils sin l'areal.

Recurs pendents

Encunter la planisaziun locala hai dà dus recurs. Sco la vischnanca da San Murezzan communitgescha, spetgian ins ina resposta da la regenza il pli baud durant il matg che vegn.

Emprimas lavurs anc quest onn

Sche tut va sco planisà duain vegnir fatgas las emprimas lavurs da construcziun, sco per exempel perfuradas, anc durant quest onn. Uschia ch'i pudess vegnir cumenzà cun la lavur da fundament la primavaira dal 2021.

RTR novitads 12:00