Per realisar ina nova chasa da tgira per las trais vischnancas Segl, Silvaplauna e San Murezzan, ha il suveran da San Murezzan gì l’ultim pled en chapitel cun decider davart l’investiziun sin l’areal Du Lac a San Murezzan. Il project da total 38,85 milliuns francs prevesa er ina garascha sutterrana. Ils custs da quella surprenda la vischnanca da San Murezzan. Ultra da quai han ils votants da San Murezzan er gì da decider davart ina revisiun parziala da la planisaziun locala per la zona «Du Lac».

Cun ina participaziun da 40,44 % han ils da San Murezzan detg Gea a l’urna a tut las missivas suttamessas. Il project duai vegnir realisà uschè svelt sco pussaivel ed avrir sias portas gia dal 2023.

Ord l'archiv

RTR novitads 12:00