Be dus purs mainan lur latg en la chascharia, quai per producir era en avegnir differents products sco fondue, jogurt e chaschiels spezials cun il label «Ftan». Tut ils auters purs han ina cunvegna directa cun la Lataria Engiadinaisa SA, curt LESA.

Tenor infurmaziuns dal president da la societad chascharia Ftan, ha la chascharia a Ftan er per il futur ils permiss necessaris, era sche la chascharia è vegnida en ils onns. La chascharia è vegnida fabritgada l'onn 1959.

Dal 2014 era vegnì preschentà in project per realisar ina butia, in bistro ed ina chascharia da demonstraziun. Il 2018 lura ha la vischnanca da Scuol intervegnì ed ha pretendì da fabritgar dasper la chascharia trais chasas per abitar. Causa mancanza dad investiders è il project betg vegnì realisà.