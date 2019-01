La chascharia da Ftan chascha be pli in terz dal latg a Ftan. Dus terzs dat ella vinavant a la Latteria Engiadinaisa a Bever.

Chascharia nova a Ftan – in project en las stailas

Previs eran ina chascharia d’exposiziun, in bistro e diversas abitaziuns. Anc la stad passada era vegnì preschentà quest project cun sustegn da la vischnanca da Scuol. Ma per realisar il project mancan anc adina ils investiturs u partenaris.

La chascharia Ftan vegn redimensiunada

Tenor il manader da la chascharia, Reto Rauch, èsi difficil da chattar persunal ch'è pront da lavurar cun l’infrastructura antiquada en la chascharia actuala che ha 60 onns. La mancanza da persunal ha sfurzà da far in pass rigurus e da reducir massivamain la producziun.

Fin oz elavurava la chascharia radund 70 tonnas latg per onn. Cun dus terzs vegniva fatg chaschiel per las grondas butias Coop e Migros. Uss sa concentrescha la chascharia mo pli sin products indigens cun il label da Ftan per la regiun.

Il project stat en las stailas

La chascharia Ftan è vegnida fabritgada avant 60 onns, la stad passada manavan anc 6 purs il latg da lur vatgas en la chascharia. Per l'avegnir han decis be 3 da manar vinavant il latg en la chascharia. Tant il mainagestiun sco era ils purs han pers la speranza sin in project visiunar. «Quel stat actualmain en las stailas», ha ditg Reto Rauch envers RTR.

