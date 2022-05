Sch’ins dastga en l'avegnir ir a chatscha en il Grischun cun surdina, per tudestg Schalldämpfer, sto la Confederaziun decider. Sco Adrian Arquint, il schef da l'Uffizi da chatscha dal Grischun ha ditg al schurnal regiunal da SRF, saja pussaivel da dar lubientschas excepziunalas per surdinas. Far quai per tut ils 5'000 chatschaders grischuns na saja dentant betg realistic. L'emprim stoppia la Confederaziun midar la lescha, pir suenter possia er il chantun adattar la lescha.

Dumonda per ir a chatscha cun la surdina

Il diever da la surdina è stà tema a la radunanza da delegadas e delegads da l'Uniun grischuna da chatschaders da patenta, mez matg a Ftan. L’organisatura sezza, la secziun Fasch’Alba da Ftan ha inoltrà questa dumonda. In culp dad in schluppet da chatscha chaschuna 180 decibel. Cun ina surdina pon ins proteger las ureglias, saja quai a chatscha ma era en la chasa da tir. Ma er per ils adversaris da la chatscha fiss quai meglier, perquai che la chatscha vegniss uschia pli quieta. Plinavant promova la montascha dad ina surdina era la segirezza dal culp. Las delegadas e delegads han approvà questa dumonda cun 107 cunter 58 vuschs.

La chatscha speziala duai mo durar 10 dis

La secziun da chatscha Bravuogn ha inoltrà la dumonda per fixar in maximum da dis da chatscha speziala durant ils mais november e december. Las delegadas e delegads èn seguids lur dumonda cun 112 Gea encunter 47 Na.

Raschun ch'ins vul reducir il dumber da dis è, ch'ins haja constatà ch'il success durant la chatscha saja sur tut qua durant ils emprims 10 dis. Suenter sa reduceschia il dumber d'animals sajettads e pli tard vegnia sajettà quasi nagut pli, sco Tarzisius Caviezel ha declerà. Perquai fetschia quai senza auter senn da reducir il dumber.

Stiva da chatschaders a Ftan

Per la 107avla giada ha gì lieu la radunanza da delegads. Pervia da la pandemia da corona ha quella stuì vegnir spustada dus onns. La societad da chatscha Fasch’Alba da Ftan, ha transmidà la sala polivalenta en ina gronda stiva da chatschaders. La delegada da l’uniun è vegnida embellida da la musica da chatscha e da la gruppa da teater da Ftan che ha giugà curtas scenas divertentas or dal mintgadi da chatscha.