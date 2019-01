Or da Telesguard dals 04.01.2019.

Pretschs dinamics per cartas dal di na plaschan betg a tuts

Pliras regiuns da skis en l'Engiadin’Ota han introducì sin questa stagiun il sistem da pretschs dinamics. Uschia varieschan ils pretschs per la medema carta dal di da 45 fin 105 francs. Durant ils dis da Festa hai dà trais dis ch'ils pretschs eran sur 100 francs. Quai ha chaschunà pliras reacziuns negativas da giasts che pajavan auters onns 79 francs per ina carta dal di.

30% dals giasts han spargnà – 70% han pajà dapli

Tenor il directur da la Engadin St. Moritz Mountains, Markus Meili, saja quai in problem da la communicaziun. Giasts ch'eran orientads davart quest sistem nov hajan numnadamain pudì profitar da pretschs pli bass ch'auters onns. Quels hajan tenor Markus Meili pajà be radund 70 francs empè da passa 100 francs. Radund 30% dals giasts hajan profità da quest sistem, ils auters 70% hajan pajà dapli che auters onns. Quels che han cumprà la carta da skis gia emnas oravant han pajà durant Festas 70 francs. Quels ch'han decidì a curta vista han pajà il medem di 101 francs. Tenor Markus Meili possian profitar ils giasts che planiseschan las vacanzas oravant, sco per exempel famiglias, da pretschs pli favuraivels.

Pretschs dinamics duain gidar a reparter las massas

Il sistem da pretschs dinamics resguarda plirs facturs per calcular il pretsch. Quai èn tranter auter

la previsiun da l’aura

previsiuns da quants skiunz che vegnan ad esser sin pista

ed era quant temp oravant ch’ins cumpra il bigliet da skis.

Cun ils pretschs dinamics vul ins augmentar las frequenzas sin las pistas e generar dapli entradas, di Markus Meili. Quels ch'han cumprà il bigliet gia oravant, giajan sin pista era sche l’aura saja main buna. Era durant la stagiun bassa stuessan esser dapli giasts sin pista cunquai che il pretsch è pli attractiv.

Pretschs dinamics cuntravers

Autras regiuns da skis teman che cun tals sistems as grittenta ils giasts. Il directur da las Pendicularas Scuol, Andri Poo, na vesa en quest sistem nagina soluziun. Il problem saja: Sche tuts cumpran ils bigliets oravant, lura giajan ils pretschs ad aut e surpassian ils cunfins. Era il CEO da Grischun Vacanzas, Martin Vincenz, admonescha da resguardar tals cunfins e da na laschar crescher massa ils pretschs.

