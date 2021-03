Puntraschigna vul far accessibel la chavorgia «Ova da Bernina» durant l’entir onn per turists e viandants. Sco Puntraschigna Turissem scriva, ha la vischnanca per realisar questa visiun, lantschà ina concurrenza d’ideas.

Per questa concurrenza duain vegnir inoltradas propostas per ina senda tematica, in punct panoramic sco er ina plazza per seser e passentar il temp. Sin basa da las sendas existentas dad omaduas varts da la chavorgia duain er vegnir elavuradas propostas per ina senda circulara che includa las punts Surova e Punt Ota.

En futur duai la chavorgia uschia er attrair la stad turistas e turists, scriva Puntraschigna Turissem. Actualmain è la chavorgia enconuschenta durant l'enviern per raiver sin glatsch.