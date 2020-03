In lieu tipic Svizzer era la premissa per filmar l'istorgia – cun la fracziun da Vnà han ils cineasts chattà la culissa ideala.

Vnà sco culissa per il film «Der Zürich – Krimi»

Normalmain vivan a Vnà radund 70 persunas. Actualmain dumbra la pitschna fracziun però gist il dubel abitants: Umens da camera, producents ed assistents, acturs e statists curran crusch e travers.

A Vnà vegn filmà ina pitschna sequenza dal film «Der Zürich – Krimi». Christian Kohlund, l'actur renumà da Basilea, ha la rolla principala. El gioga in giurist che va a la tschertga da la vardad davart in murdraretsch ch'è capità gia avant 10 onns. Sias retschertgas mainan da Turitg en in pitschen vitg en Engiadina, nua ch’el presuma da savair schliar il cas. Ma qua vegn el fruntà cun persunas che n'èn betg communicativas. Nagin na vul savair novas da quel cas.

Vnà è la perfecta culissa

Il producent dal film, Klaus Graf da Graf Film è fascinà dal lieu:

Qua èsi fraid, qua datti naiv, il pitschen vitg è precis quai che nus avain tschertgà.

Il film vegn emess sin l'emettur ARD vers la fin da l'onn 2020.