Las emissiuns da canera e savur e natiralmain era las perscripziuns per tegnair animals en stads ils motivs da far la midada en in nova stalla moderna che sa chatta a Fradetsch sur la fracziun da Müstair.

Suenter 20 onns studis da variantas e pussaivladads ha gì lieu finalmain la gronda midada per radund 40 vatgas. Gia il bab da Johannes Fallet manava la puraria da la claustra. El sasez ha passanta tut l’uffanza in quella stalla.

Mo per el sco fittadin ma era per la priura Aloisia e questa midada stada in mument emoziunal. Dapi che exista la claustra, exista era la puraria, suenter 1200 onns datti uss in grond midament – la nova puraria è finalmain in funcziun.

Tge che capita cun la veglia stalla e betg vegni infurmà, tenor infurmaziuns da la priura datti gia plans – ma dapli ha ella betg vuli tradir.

Il settember 2019 ha il TSG rapportà dals plans da pudair construir ina nova stalla «extra muros» da la claustra.