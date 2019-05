Prinz Charles persunalmain ha avert il sviament avant 14 onns. La populaziun da Claustra era in zichel sceptic, las consequenzas oravant tut per las butias, restaurants e hotels eran quella giada betg survesaivels.

Durant la stagiun morta vegnan fatgas revisiuns en il tunnel Gotschna, uschia dastgan ils da Claustra giudair per curt temp il traffic sco da quel temp avant l’avertura.

La qualitad da viver sa meglierada marcantamain

Quai conferma il president communal ed era la gronda maioritad da la populaziun. Segira che in u l’auter affar ha patì sut quella gronda midada, oravant tut quels strusch a la via. Ma blers affarists èn stads ritg d’invenziuns e han adattà lur strategia – oz è Claustra in lieu anc pli attractiv ed ha sperasvi in monument architectonic enconuschent sin tut il mund.

Las lavurs da revisiun duran anc enfin il zercladur 2020.