Sur il sport e arrivà l’iniziant e fundatur da la Clinica Holistica, Mattias Bulfoni, tar il tema «burnout».

Jau na saveva betg tge che burnout è – ma durant mia professiun hai jau constatà la problematica.

Suenter ina vita en il mund dal sport, tar las marcas da skis Rossignol e Spalding, trenader da skis e finalmain era lavurà en Bulgaria per la federaziun da skis, ha decis Mattias Bulfoni da turnar il 2003 en patria. Nua ch'el ha realisà ina clinica spezialisada per malsognas en consequenza da stress.

Oz lavuran en la Clinica Holistica passa 100 collavuraturas e collavuraturs e la purschida crescha. Proximamain vegn fatg midada cun l’administraziun en ina nova chasa. En quella vegn ad esser era in cumpartiment per terapias per sportistas e sportists.

La dumonda è enorma

Las plazzas en la clinica sajan quasi adina reservadas, quai conferma il CEO Paul Zimmermann. Ils pazients restan en media radund 40 dis per sa recrear a Susch.

Tut ils secturs da lavur èn pertutgads dal burnout – e quai tar giuven e vegl.

Oravant tut pazients da la Svizra vegnan a Susch, ma era da la Germania e da l’Austria. Far reclama n'è betg in tema – la dumonda per in lieu per sa recrear e chattar enavos en la vita da lavur è gronda e vegn, tenor il CEO, era en l'avegnir a vegnir anc pli gronda.

Ord l'archiv:

Mattias Bulfoni è enconuschent sco possessur da la Clinica Holistica Engiadina – la clinica da burnout a Susch. Quest purtret cinematografic dal 2015 mussa tge ch’el ha fatg avant l’avertura da la clinica.