La nova chasa duai vegnir renovada ils proxims mais. En quel edifizi sajan planisà biros sco era in local da retratga. Vinavant duess la stalla da quel edifizi vegnir renovada. Là saja planisà in center da sport per terapias speziala. Cun la terza chasa creescha la clinica spezialisada sin burnout otg fin diesch novas plazzas da lavur.

La clinica saja adina plaina e las chombras e locals da terapia al limit, ha ditg Mattias Bulfoni, president dal cussegl d'administraziun a las gasettas da Somedia. En median hajan els mintg'emna 50 fin 60 pazients. Cun la terza chasa possian els augmentar la capacitad sco era la qualitad.

L'avertura dal nov edifizi è previs per l'onn 2020.

