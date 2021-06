Cun corp ed olma per trens istorics

L’onn 1889 è l'onn, che l’emprim tren ha fatg il viadi da Landquart a Tavau – or da quest traject e quest tren è naschida l’onn 1895 la Viafier retica. E precis quellas cumposiziuns da tren interesseschan il «Club 1889». Quel restaurescha dapi 25 onns locomotivas e vaguns istorics e quai cun corp ed olma.

Da pudair terminar in project sco la locomotiva a vapur «Heidi» suenter passa 10 onns restauraziun, fa vegnir mai fitg superbi.

Entaifer quels 25 onns han els restaurà 14 vaguns e locomotivas – tut stgazis e perditgas da temp che la Viafier retica po ussa puspè duvrar. La societad ha circa 600 commembers, restaurà vegn in trais differents lieus in Grischun, a Poschiavo, Landquart e Samedan. A Samedan lavuran ils commembers activs duas giadas l’emna vi da lur perlas. Uras ed uras vegnan investidas – sin basa voluntaria. Per insumma pudair realisar quels projects han els ramassà adina puspè raps – tut en tut var 4 milliuns francs.