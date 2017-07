Club da golf Vulpera: Las finanzas sforzan da far midaments

La diminuziun da commembers e l’interess dals giuvens per il «golf» èn ils problems actuals dal club da golf a Vulpera.

Sco divers auters clubs da golf cumbatta er il club da golf Vulpera cun la diminuziun da commembers e cun quai era cun problems finanzials. Ils facturs centrals a Vulpera èn segiramain la serrada dal hotel Robinson Club Schweizerhof en vischinanza, ma era la diminuziun dals commembers causa la vegliadetgna. Ils pli vegls chalan ed ils giuvens na vegnan betg pli, i dettia memia bleras pussaivladads da far auter sport, uschia il president Men Mischol.

La consequenza è da stuair far mesiras da respargn. Il club da golf Vulpera ha perquai decis da schliar la collavuraziun cun la managera, Ute Fischer per la fin da la stagiun 2017. Enavant prevesan els da tschertgar ina collavuraziun cun auters clubs da golf per uschia far ulteriuras mesiras da respargn.

La situaziun n’è betg gravanta, ha manegià il president, la plazza da golf è en possess dal club e betg d’ina terza persuna sco per exempel da purs, quai è segir d’avantatg ed ins n'ha en quai senn nagins custs da locaziun.