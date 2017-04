Club da skiunzs Zuoz maina restaurant Pizzet

Oz, 16:14

Anna Caprez

La radunanza extraordinaria ha decis unanim da fundar per quai ina societad cun responsabladad limitada. Il Club da skiunzs Zuoz ha deliberà per fundar la nova organisaziun cun ina giunta, in emprest da 20’000 francs.