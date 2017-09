Co finanziar eveniments en Engiadin'Ota en futur?

Oz, 12:03

Riccarda Müller

Cun la nova furma d'organisaziun da la destinaziun da turissem Engiadina San Murezzan davent dal 2018 sa mida era sia finanziaziun. Tranter auter è vegnì stritgà bundant in milliun or dal preventiv che la destinaziun ha gì a disposiziun per sustegnair occurrenzas en la regiun.