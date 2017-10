Co vinavant senza sfunsaders da la polizia?

A partir dals 1.10 2017 è il chantun Grischun senza sfunsaders da polizia. Il salvament da disgraziads, animals ed objects sut aua duessan en l'avegnir far ils sfunsaders dal chantun Son Gagl. Quai provochescha discussiuns - era en l'Engiadina.

I mancan ils sfunsaders ed in concept da salvament 2:53 min, Actualitad video dals 12.10.2017

En il Grischun datti passa 600 lais e sur 12'000 kilometers flums ed auals. Durant ils ultims 20 onns èn capitads passa 150 accidents en e sut aua. Il dumber zuppà saja anc bler pli aut. Per differents da quests accidents eran en uffizi ils sfunsaders da polizia. Dapi ils 1. d'october dal 2017 èn ils sfunsaders da la polizia dentant abolids.

Ils sfunsaders dal chantun San Gagl han ussa l'incumbensa da far quel servetsch. Ch'ils polizists han da vegnir dad ordaifer, vegn betg stimà da tuts.

Era l'Engiadin'Ota ha pissers

L'Engiadin'Ota è cun ses lais gronds in magnet per turists, aspectaturs ed occurrenzas sin ni sper l'aua. Da fanadur enfin settember da quest onn han per exempel gì lieu 37 occurrenzas. Il fatg ch'ils sfunsaders da polizia da Son Gagl avessan da rivar en l'Engiadina en cas dad in accident, è dispitaivel.

Ils pumpiers Trai Lejs da Silvaplauna e Segl sa han preparads

Differentas persunas dals pumpiers Trais Lejs han il sfunsar era sco hobi privat. Els fan adina puspè curs cun l'anteriur schef sfunsader da la polizia, Urs Grigoli. Els pudessan gidar tar in eveniment sut aua. La dumonda è però, sche els dastgan gidar - pervi da dumondas da la segiranza.

Concept chantunal enfin 2018

Dapi l'onn 2009 spetg'ins in concept che regla tut las dumondas en connex cun salvament sur e sut aua. Christina Rathgeb, il schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad (GR), ha realisà la necessitad e vul avair in concept chantunal enfin l'onn 2018.

RR actualitad 17:00