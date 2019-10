Il Cussegl grond na vul savair nagut d'in sustegn finanzial dal chantun per pudair tegnair avert pli ditg il pass dal Flüela l'enviern. La maioritad dal parlament ha refusà in'incumbensa da la PPS. Quella leva plinavant sbassar ils pretschs per transportar l'auto tras il Veraina.

Cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ha fatg endament ch'il tunnel dal Veraina saja oriundamain vegnì construì per avair ina colliaziun segira cun l'Engiadina l'enviern. Quai senza stuair impunder blers daners per tegnair averta la via sur il Flüela. Plinavant na tanschian ils daners che la Retica incasseschia cun il transport d'autos betg per cuvrir ils custs.

Ord l'archiv:

L'ultima primavaira han ins pudì arver il Flüela pir cun in mais retard.

