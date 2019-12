Radund ina milliarda euros custass actualmain ina colliaziun da tren tranter Scuol e Mals en l'Italia. Gia dapi decennis è questa visiun en discussiun.

Nov model da finanziaziun

Normalmain stuess la Svizra surpigliar radund 70 fin 80% dals custs per ch'in tal project vegniss realisà. Il president da la regenza da la Provinza da Bulsaun, il «Landeshauptmann» Arno Kompatscher ha uss però preschentà ina nova varianta da finanziaziun. Quella prevesa che l’Italia e la Svizra surpigliassan mintgamai 30% dals custs e l'Uniun europeica ils ulteriurs 40%.

Legenda: Anc èsi a Mals da midar dal tren sin l'auto da posta per cuntinuar il viadi en direcziun Svizra. RTR, Georg Luzzi

Posiziun dal Grischun

Fin ussa aveva il Grischun adina communitgà che in tal project n’haja betg emprima prioritad. Las novas cundiziuns, proponidas dal president da la provinza da Bulsaun dattan dentant nov schlantsch al project, di il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli. In proxim inscunter en chaussa saja previs per l’entschatta da l'onn 2020.

Anc datti blera lavur da persvasiun

Nua exact duess proseguir il traject concretamain? Duess era il Tirol dal Nord vegnir collià? Quai èn be duas da bleras dumondas che ston anc vegnir respundidas. Per l’ina ston ils pajas esser d'accord davart in project e per l'autra ston ils dus pajais lura er persvader la UE per che quella sa participeschia al project.

Sch'ils pajais avessan propi da sa cunvegnir sin ina varianta cuminaivla ils proxims dus u trais onns, lura pudess vegnir realisà il project il pli adura tranter ils onns 2035 e 2040, declera Arno Kompatscher.

Ord l'archiv:

