In giuven da 19 onns era en viadi da Crusch vers Ramosch. Sin in tschancun guliv ha el surpassà in auto e survesì quel che vegniva encunter. Consequentamain è el collidà cun lez. Il manischunz e sia cunpassagiera da 16 onns en vegnids blessads levamain ed èn vegnids transportads a l’ospital da Scuol. Ils dus autos èn vegnids donnegiads cumplettamain. La via d'Engiadina è stada serrada per in'ura e mesa.

